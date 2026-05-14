【「薬屋のひとりごと」原作小説カフェ】 【東京/池袋】 開催期間：5月14日～7月5日 会場：BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店 （東京都豊島区東池袋1-22-8 マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階） 【大阪/梅田】 開催期間：5月28日～6月28日 会場：BOX cafe&space KITTE OSAKA 2号店 （