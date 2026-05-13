広島市は１３日、入所者４６人に対して身体拘束などを行った市内の特別養護老人ホームに対し、不適切な虐待行為に当たるとして改善を求める行政指導を行ったことを明らかにした。施設名は公表していない。市によると、３月に実施した高齢者虐待防止法などに基づく調査で、入所者のベッドの四方を柵で囲ったケースや、車椅子にベルトで固定して立ち上がれないようにするケースを確認。４月中旬に行政指導した。身体拘束は原則