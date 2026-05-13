砺波市などに事業所を置く半導体製造装置メーカーKOKUSAI ELECTRICはきょう、都内で決算会見を開き、砺波事業所の拡張計画について「人材の獲得にも魅力的な立地」と話しました。塚田和徳社長「人材の獲得についても富山の立地は非常に魅力的。北陸地方の工科系の大学卒業生を誘致、採用する上で、非常に魅力的な立地条件」塚田和徳社長はこのように述べ、砺波事業所の拡張計画に期待感をみせました。KOKUSAI ELECTRIC