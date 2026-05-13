ホームタウン・秋田の美しい景観を守ろうと、アランマーレ秋田は、定期的にビーチクリーン活動を行っています。次回は来月6日に潟上市の出戸浜海水浴場で実施の予定です。 2021年に始まったアランマーレ秋田のビーチクリーン活動。持続可能な開発目標 SDGsへの取り組み、そしてホームタウンの秋田の美しい景観を守る活動の一環として、秋田市や由利本荘市、能代市など県内の