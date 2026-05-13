『小学生男子（ダンスィ）のトリセツ』でおなじみ、福岡在住・まきりえこさんの日常エッセイマンガ。子どもが巣立ってから、アラ還世代の夫婦が何十年ぶりのふたり暮らしをスタート。健康や趣味のあれこれを抱えつつ、今日もおいしいごはんに囲まれてのんびり過ごしています。妻の至福タイムは、ベランダで育てた植物や生き物を眺めつつごはんを食べること。以前は、反抗期だった頃の息子も、まんまと術中にハマり…。趣味のガーデ