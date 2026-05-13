日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は１３日、元職員による不適切な経費の取り扱いが判明したことを受け、オンラインで会見を行った。２０２４〜２５年の強化試合のうち、４件（３か国）で海外チームを招へいする際に、当時の担当者（現在は退職済み）が遠征補助費用として出金した１４００万円を相手国に対して交付せず。この１４００万円の出金に関しては記載内容の異なる覚書の作成、または決裁者のサインデータの使用・加