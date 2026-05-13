日産「“新型”軽トラ」に注目！2026年1月23日、日産は軽トラック「クリッパー」の一部改良モデルを発売しました。どのようなモデルへと進化したのでしょうか。日産の系譜において、クリッパーというモデルをたどると、1958年に発売された「プリンス・クリッパー」に行き着きます。これは小型トラックで、社名の通りプリンス自動車が製造・販売していたものです。その後、日産への吸収を経て、代々モデルチェンジを重ねな