13日朝、鶴岡市の米子漁港で意識の無い状態で海に浮いている男性が見つかりました。駆け付けた消防によって男性は引き上げられましたが、死亡が確認されました。酒田海上保安部によりますと、13日朝6時50分ごろ、鶴岡市の米子漁港内で男性が海にうつぶせ状態で浮いていると、漁師の男性から警察と消防に通報がありました。消防の救助隊が引き上げましたが心肺停止の状態で、その場で死亡が確認されました。その後の調べで、死亡し