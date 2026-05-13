「サザエさん」の名が付けられた福岡市の商店街に、新たに33台の防犯カメラが設置されました。地域の安心・安全を守ろうという動きです。 ◼荒木健太郎記者「およそ1.5キロ続く商店街ですが、上を見上げてみますと、防犯カメラが見守ってくれているのが分かります。」飲食店など400店以上が軒を連ねる福岡市早良区の「サザエさん商店街通り」です。毎日、多くの人が行き交います。これまでも商店街には防犯カメラが15台