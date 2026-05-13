有原は5回68球1失点（自責0）の好投ファイターズ鎌ケ谷スタジアムで13日、日本ハム-楽天のファーム・リーグ公式戦が行われ、楽天が3-2で勝利した。楽天先発の前田健太投手は、2回に上川畑大悟内野手の適時打で先制を許したが、その後は立て直した。5回、6回を3者凡退に抑えると、7回は1死から安打を浴びながらも後続を連続三振。7回104球5安打2四球7奪三振1失点でマウンドを降りた。打線は4回、吉野創士外野手の安打などで好