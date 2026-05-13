【モデルプレス＝2026/05/13】【乃木坂46瀬戸口心月インタビュー】2025年に乃木坂46の6期生として鮮烈なデビューを飾り、次世代を担う存在として注目を集める瀬戸口心月（せとぐち・みつき／20）。そんな彼女が、ファッション誌「ViVi」（講談社）の史上初となるViViビューティーアンバサダーに就任。今、美容界からも熱視線を浴びる彼女に、アンバサダー就任への決意や、グループ活動を通じて芽生えた美意識の変化などを語っても