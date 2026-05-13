2026年10月3日（土）、千葉県柏市のキャンプ場「ogawa GRAND lodge FIELD」にて、野外音楽フェス「SECRET BASE JAM（シークレット・ベース・ジャム）2026」が初開催される。「SECRET BASE JAM 2026」は、音楽フェス・キャンプ・福祉を融合させた“インクルーシブ型アウトドアイベント”。当日は、20組以上のアーティストによるライブパフォーマンスに加え、キッズエリアやマルシェブース、地元の人気グルメを楽しめる飲食エリアも