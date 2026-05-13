ホルムズ海峡の船舶の安全確保について40か国以上の国防相が参加する有志国会合が開かれ、主催国のイギリスは駆逐艦やドローンを派遣すると発表しました。ホルムズ海峡の安全確保についての国防相による有志国会合は12日、イギリス主催のオンラインで行われました。この中でヒーリー国防相は、機雷を除去するための共同任務に駆逐艦やドローン、戦闘機を提供する意向を表明。「イギリスは、ホルムズ海峡の安全確保において主導的な