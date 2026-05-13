演歌歌手市川由紀乃（50）が13日、東京・渋谷のHMV＆BOOKS SHIBUYAで、この日発売の新曲「ちりぬるを」のPRとして演歌歌手で初めて同所の一日店長を務めた。店のロゴの入ったエプロン姿で、トークや名刺お渡し会、2ショット撮影会などファンとの触れ合いを楽しんだ。イベント前、取材に応じた。「新曲の発売当日にイベントができてすごくうれしい。ファンの皆さんと触れ合えて良いスタートがきれました。とても大切な日になります