１３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５２９円５４銭（０・８４％）高の６万３２７２円１１銭だった。今月７日につけた終値の最高値（６万２８３３円８４銭）を上回り、終値として初めて６万３０００円台にのせた。足元の決算内容が好調だった企業を中心に、幅広い銘柄が買われた。前日の米国市場でハイテク株が値を下げた影響で、東京市場では朝方から半導体関連の銘柄が売られた。日経平均の下