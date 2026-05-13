横浜・八景島シーパラダイスは4月17日から5月7日のゴールデンウイーク期間、俳優の松平健とのコラボ企画を実施。天候に恵まれたことも奏功し、来場者数が前年同期比プラス26％を記録したことを報告した。【画像】園内にぎやか！GWの「マツケン」特別企画特別企画「マツケンまみれゆうえんち」は、園内のあらゆる場所に“マツケン”が出現する過剰没入型エンターテインメント空間として、マツケントレイン、マツケンバブルシュ