日本サッカー協会(JFA)審判委員会が13日、東京都内でレフェリーブリーフィングを行い、佐藤隆治JFA審判マネジャーが4月中旬から先週末にかけての判定事象を説明した。今月2日に行われたJ1百年構想リーグのファジアーノ岡山対サンフレッチェ広島戦の後半20分、広島のMF中野就斗が岡山のFW河野孝汰と接触した場面は「ノーファウルというところは支持できる」と結論づけた。岡山対広島戦では後半20分、こぼれ球に反応した両選手が