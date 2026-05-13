2026年5月の新作5品まとめ(5月12日発売予定)本記事ではミニストップで5月12日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、ご当地の味わいをイメージした大麦入りおにぎりをはじめ、レモンやメロン、マンゴーを使った爽やかな風味で初夏を感じるメニューなどのラインナップで商品が登場しています。ミニストップ2026年5月の新商品まとめ本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナック