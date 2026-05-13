仮面女子の月野もあが５月１９日、東京・青山ＲｉｚＭで開催されるライブイベントに出演。今回は、キュートメタルバンド「Ｍｅｌｌｏｗｓ」の一夜限りサポートベーシストとして電撃参戦する。この日は自身が所属する仮面女子のライブ出演も決定しており、?アイドル月野もあ?と?ベーシスト月野もあ?のＷステージが実現。計８０分に及ぶワンマン級の熱演となる。月野は楽器メーカー・ＥＳＰとエンドース契約を結ぶ本格派プレイ