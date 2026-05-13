けさ、山形県鶴岡市の漁港で男性が海に浮いているのが見つかりました。男性は８０代の漁師とみられ救助されましたが、その場で死亡が確認されました。 【画像】男性が発見された現場 消防などによりますときょう午前７時ごろ鶴岡市温海の米子漁港で「うつぶせの状態で人が浮いている」などと付近住民から通報がありました。 場所は漁港の荷さばき場の近くです。 駆けつけた消防が午前７時すぎに男性を海から引きあげましたが心