東京ドームに5万5千人の大観衆を集めて行われた、井上尚弥対中谷潤人の空前絶後のタイトルマッチ「THE DAY」。そのイベントで井岡一翔とのWBC世界バンタム級タイトルマッチに臨んだ弟・拓真は文句なしの3対0の判定勝ちを収めた。試合終了直後に完敗した井岡一翔が発した「ありがとう」の一言が試合の印象を清々しいものにした。リング上での両者のやりとりは、コーナーからはどう見えていたのか？父にしてトレーナー井上真吾氏に