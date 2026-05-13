「ドジャース−ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見で大谷翔平投手に休養日を設けることを明言した。さらに２日連続で打席に立たない可能性も示唆した。指揮官は「昨日と今日、話をした」と直接会談したことを明かし、「ショウヘイは木曜日に打たないことはわかっている」と明言。１４日（日本時間１５日）のジャイアンツ戦で今季初の休養日を設ける方針を発表した。登板翌