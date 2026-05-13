15:35ラデフ・ブルガリア中銀総裁、会議出席 16:30ドレンツ・スロベニア中銀総裁、会議出席 17:00ミュラー・エストニア中銀総裁、記者会見 18:05黒田前日銀総裁、講演 23:30米週間石油在庫統計 14日0:30コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり） 2:00米30年債入札（250億ドル） マン英中銀委員、イベント講演 2:15カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり） 2