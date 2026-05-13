5月15日の2026年北中米W杯日本代表メンバー発表が目前に迫ってきた。森保一監督は「ほぼメンバーは決まっています」と話しているが、気になるのは負傷離脱しているキャプテン・遠藤航（リバプール）や南野拓実（モナコ）らをどう扱うかだ。いずれにしても難しい判断になるのは間違いないだろう。 大舞台で過去最高成績を狙う今の日本代表を興味深く見つめているのが、元日本代表の岡崎慎司である。2024年5月の引退後、自らが運営す