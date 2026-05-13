「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）阪神の西勇輝投手が６回無失点の好投で今季２連勝。プロ３００試合連続先発の記録に花を添えた。前回４月３０日の今季１勝目が６１７日ぶりの復活星だった。◇◇西勇の復活には欠かせない存在がいた。昨年に右腕を苦しめた「右膝内側側副靱帯の変性」。無事に復帰した後も、キャッチボールの際には違和感を抱えていた。「あの時に一気にやめておけばよかった。痛くない