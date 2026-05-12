「サンヨーコート（SANYOCOAT）」が、2026年秋冬シーズンで「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」とのコラボレーションアイテムを発売する。9月から三陽商会のセレクトショップ「ラブレス（LOVELESS）」や三陽商会オンラインストアでの販売を予定している。【画像をもっと見る】コラボは、ラブレスで「メゾン ミハラヤスヒロ」を取り扱っていることや、デザイナー 三原康裕が「ブルーレーベル・クレストブリッ