大統領専用機に乗り込むトランプ米大統領＝12日、ワシントン郊外の米軍基地（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、2期目初の中国訪問のためワシントン郊外の空軍基地を出発した。イラン産石油の主要輸入国である中国の習近平国家主席と「長い話」をすると説明。戦闘終結に向け、中国の「助けは必要ない」とも述べ、イラン寄りの立場を取らないようけん制した。北京に現地時間13日に到着し、習氏と14、15両日に2