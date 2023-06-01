◇セ・リーグ阪神10─0ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神・元山飛優内野手（27）が古巣相手に待望の一打を放った。9回1死二塁で代打として出場。拓也が投じたフォークを拾った一打は好機拡大を演出する右前打になった。昨シーズン後に西武から戦力外通告を受け、阪神に新加入。6年目の今季は左上肢のコンディション不良で出遅れ、9日に初めて出場選手登録された。移籍後2打席目で生まれた今季初安打。「（23年まで在籍