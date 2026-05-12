止まらない少子化の中で、大学入試の在り方が激変しています。かつての「一般入試至上主義」は崩壊し、今やMARCHですら系列校の拡充に走る時代へと変わりつつあります。なぜ、偏差値の高い大学がわざわざ入試の門戸を狭め、身内を囲い込むのか。そこには、メディアが報じない「推薦・総合型選抜」の意外な実態がありました。【画像】「早慶に近づいてきている」GMARCHの“優秀な学生が多い”大学ランキング1位は？女子校が法政系列