10日にリーグ最速で10号到達開幕から猛打が止まらないプロ野球、阪神の佐藤輝明内野手に米国ファンも熱視線を送っている。10日、甲子園でのDeNA戦でセ・リーグ最速で10号に到達。「彼が欲しい」などの声が上がった。佐藤輝は10日のDeNA戦で甲子園の左中間に10号を叩き込んだ。10日終了時点で打率.377、10本塁打、30打点と打撃3部門でトップに立っている。DeNA戦の豪快弾の動画が米国でもSNSで拡散。メジャー移籍1年目のホワ