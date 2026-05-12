北九州市議会の議事堂で12日、小学生が選挙や議会の仕組みを学びました。 北九州市議会の議事堂を訪れたのは、西小倉小学校の6年生およそ140人です。児童たちはまず、模擬選挙や議会の仕組みを紹介する動画を通して政治について学びます。その後、実際の議場に入ると、議員の席に座るなどして議場の雰囲気を味わっていました。■小学生「めちゃくちゃふかふかで、気持ちいい。18歳になったら、ぜひ（選挙に）行きたいと思いま