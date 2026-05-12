11日、阿蘇市のカドリー・ドミニオンで飼育するヤマアラシ1頭が脱走したことがわかりました。12日午後4時40分頃「ヤマアラシが逃げた」とカドリー・ドミニオンから警察に通報がありました。警察によりますと、11日午後7時頃から12日までの間に施設の飼育小屋から穴を掘って逃げたとみられるということです。 脱走したヤマアラシは体長30センチメートルほどで鋭く危険な毛が生えているということです。警察