高岡市に本店を置く富山銀行の今年3月期の通期決算は、単体では3期ぶりに増収増益となりました。富山銀行の単体での決算は、経常収益が120億3300万円で前期より49.1パーセント増、一方で、本業のもうけを示すコア業務純益は、貸出金利息などが増えたものの、人件費を含む経費も増えたため、8億800万円と前期に比べて22.5パーセント減りました。経常利益は、17億3900万円で43.3パーセント増え、2023年3月以来、3