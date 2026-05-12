NTTドコモのかけ放題プランを悪用し多額の利益を得たとして、詐欺の罪に問われた男性会社役員ら3人に対し、名古屋地裁は無罪を言い渡しました。 無罪判決を受けたのは、通信事業者間で支払われる電話回線の接続料「アクセスチャージ」を得る事業を展開していた東京都の男性会社役員2人と、埼玉県の男性会社員のあわせて3人です。 起訴状や判決文によりますと、3人は多額のアクセスチャージを得ようと共