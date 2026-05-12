去年8月に県内を襲った記録的大雨は、霧島市の高校生が実習で育てていた野菜も全滅させました。生徒たちは水に浸かった畑の土壌改良に取り組み野菜の栽培を再開。育った野菜を店頭で販売しました。（国分中央高校園芸工学科の生徒）「いらっしゃいませーレタスいかがですか？」「タマネギいかがですか？詰め放題です」自分たちで育てたタマネギやレタスを店頭で販売したのは、霧島市の国分中央高校の園芸工学科の3年生で