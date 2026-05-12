俳優の大竹しのぶ（68）が11日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビ系月9ドラマ『海のはじまり』（2024年7月期放送）で大竹演じる南雲朱音の孫・海役を務めた泉谷星奈（ラナ・8）と“再会”したことを報告し、2ショット写真を披露した。【写真】「あぁ…見たかった2ショット」「ラナちゃん、大きくなりましたね」大竹しのぶ＆子役・泉谷星奈の再会2ショット大竹は現在、ミュージカル『GYPSY』の公演真っ只中。投稿では、