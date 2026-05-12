大竹しのぶ、“孫”泉谷星奈との再会2ショットに反響「まだこの世界線が続いてる うれしすぎます」「素敵な関係」 2024年放送の月9ドラマ『海のはじまり』で共演

大竹しのぶ、“孫”泉谷星奈との再会2ショットに反響「まだこの世界線が続いてる うれしすぎます」「素敵な関係」 2024年放送の月9ドラマ『海のはじまり』で共演