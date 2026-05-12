大竹しのぶ、“孫”泉谷星奈との再会2ショットに反響「まだこの世界線が続いてる うれしすぎます」「素敵な関係」 2024年放送の月9ドラマ『海のはじまり』で共演
俳優の大竹しのぶ（68）が11日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビ系月9ドラマ『海のはじまり』（2024年7月期放送）で大竹演じる南雲朱音の孫・海役を務めた泉谷星奈（ラナ・8）と“再会”したことを報告し、2ショット写真を披露した。
【写真】「あぁ…見たかった2ショット」「ラナちゃん、大きくなりましたね」大竹しのぶ＆子役・泉谷星奈の再会2ショット
大竹は現在、ミュージカル『GYPSY』の公演真っ只中。投稿では、泉谷が観劇に訪れたことを伝え「嬉しくて嬉しくて、しばらくの間、二人で色んなお話しをしました。星奈ちゃんは変わらず可愛くて楽しくて、面白い 話は尽きません」と、“おしゃべり”を楽しんだことを明かした。
また、泉谷からは手紙をもらったといい「字が前よりもしっかりしていて。そうかあ、あれから二年が経つんだぁ」と、感慨深げにつづっていた。
コメント欄には「あぁ…見たかった2ショット まだこの世界線が続いてる うれしすぎます」「お2人ともかわいい」「ラナちゃん、大きくなりましたね」「だんだん身長がしのぶさんに近づいてきて星奈ちゃんの成長を感じます」「2年経った今でも交流が続いているなんて素敵です」などと、さまざまな反響が寄せられている。
Snow Man・目黒蓮（29）が主演を務めた『海のはじまり』は、さまざまな形の“親と子”のつながりを通して描く、愛の物語。フジテレビ系ドラマ『silent』（2022年10月期放送）チームが再集結して挑んだ作品で、2024年度の「TVerアワード」ではドラマ大賞を受賞するなど、話題となった。
【写真】「あぁ…見たかった2ショット」「ラナちゃん、大きくなりましたね」大竹しのぶ＆子役・泉谷星奈の再会2ショット
大竹は現在、ミュージカル『GYPSY』の公演真っ只中。投稿では、泉谷が観劇に訪れたことを伝え「嬉しくて嬉しくて、しばらくの間、二人で色んなお話しをしました。星奈ちゃんは変わらず可愛くて楽しくて、面白い 話は尽きません」と、“おしゃべり”を楽しんだことを明かした。
コメント欄には「あぁ…見たかった2ショット まだこの世界線が続いてる うれしすぎます」「お2人ともかわいい」「ラナちゃん、大きくなりましたね」「だんだん身長がしのぶさんに近づいてきて星奈ちゃんの成長を感じます」「2年経った今でも交流が続いているなんて素敵です」などと、さまざまな反響が寄せられている。
Snow Man・目黒蓮（29）が主演を務めた『海のはじまり』は、さまざまな形の“親と子”のつながりを通して描く、愛の物語。フジテレビ系ドラマ『silent』（2022年10月期放送）チームが再集結して挑んだ作品で、2024年度の「TVerアワード」ではドラマ大賞を受賞するなど、話題となった。