冬眠から目覚めた「春のクマ」の目撃情報が各地で相次いでいます。 先週土曜日、青森県平川市では、生活圏に出没したクマ1頭が緊急銃猟で駆除されました。 青森県では過去最多だった去年の倍近いペースでクマの出没が確認されています。また、山形県では5月だけで少なくとも3人がクマに襲われました。 冬眠明けのクマは、エサの多い春は山で生活を送るとされていますが「アーバンベア」となり再び、人里に現れてい