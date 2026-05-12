ダイハツの匠“手作業製作”の特別な1台が完成モビリティビジネスのグローバル商社SPKは2026年5月12日、ダイハツのエントリー軽コンパクトカー「ミライース」をベースにしたコンプリートカー「ミライース tuned by D-SPORT Racing」の初号車出荷式を4月23日に開催したと発表しました。同車は100台限定販売で多数の応募があり、全車が完売しています。ミラ イース tuned by D-SPORT Racingは、ミライースをベースに、標準車