ボルボ・カー・ジャパンは、コンパクトSUV「XC40」の新たなブランドコミュニケーション施策として、俳優の 杏をアンバサダーに起用した。あわせて、新テレビCMシリーズ「人を思いやる、あなたへ。」の第1弾“安心を選ぶ”篇の放映を5月11日より開始した。今回の起用について同社は、杏さんが環境問題や社会課題への関心を持ち、エシカルなライフスタイルを発信している点に加え、WFP（国連世界食糧計画）を通じた支援活動など