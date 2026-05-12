サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、毎日16時から販売している夜限定のセットメニュー「NIGHTバリュー」のメニュー内容と販売価格を、2026年5月13日から改定する。昨今の原材料価格や物流費、エネルギーコスト、人件費の上昇を受け、商品価格の見直しを行うことにしたという。また今回のリニューアルでは、より幅広い種類のサンドから選択できるよう、対象のサンドを5種から8種に拡大する。【「NIGHTバリュー」対象メニューの