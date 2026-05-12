国民民主党は、ガソリン補助金の延長などを盛り込んだ中東危機への緊急対策を発表しました。国民民主党玉木雄一郎 代表「ガソリン代、電気代、そして給付措置ひっくるめて3兆円程度の補正予算を早期に組んで、景気の腰折れ、とりわけ賃金上昇のモメンタムを失わせないような経済対策が速やかに必要」国民民主党がきょう（12日に）発表した「中東危機を乗り越えるための緊急対策」では、政府に対しておよそ3兆円規模の補正予