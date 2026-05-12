京王杯スプリングＣ５着のシリウスコルト（牡５歳、美浦・田中勝春厩舎、父マクフィ）は、安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）か、その翌週の函館スプリントＳ（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）の両にらみとなっている。開業初年度だった昨年５月の１年前の新潟大賞典で田中勝厩舎に重賞初制覇をもたらしたのが同馬。安田記念に出走すれば、同厩舎初のＧ１挑戦になる。