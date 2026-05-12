去年12月に開かれた高校生が探究活動の成果などを発表する「探Qフェスティバル」で、企業賞に輝いた伊那市の伊那北高校で11日、授賞式がありました。伊那北高校で開かれた授賞式では、伊那市のリサイクル関連会社「キタニ」から、企業賞の賞状と記念品が贈られました。高校生が探究活動の成果などを発表する「探Qフェスティバル」には、県内の42の高校から約350人が参加しました。伊那北高校は、牛乳やチーズに含まれるタン