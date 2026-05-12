鶴見製作所 [東証Ｐ] が5月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比29.7％増の136億円に伸びたが、27年3月期は前期比39.7％減の82億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は36円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は24.1％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比64.6％増の42.1億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期