5月12日発売 価格：700円 【拡大画像へ】 扶桑社は、「週刊SPA! 5月19日号」を5月12日に発売した。価格は700円。 今号の表紙と美女地図には一ノ瀬瑠菜さんが登場。赤ずきんを思わせる衣装のグラビアを披露する。 「グラビアン魂」には童顔と美ヒップの持ち主である真奈さんが登場。「推し撮」ではコスプレイヤー・あゆのさんが素顔を魅せる。 【一ノ瀬瑠菜さん】 撮影／彦