将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と斎藤明日斗六段（27）が激突する第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月12日、東京・将棋会館で現在対局中だ。ABEMAの中継には佐々木慎七段（46）と戸辺誠七段（39）の“ダブル・マコト”が出演。解説の合間に将棋界の「苗字」のテーマに話題が発展すると、ファン必見の“新棋戦”のアイデアが飛び出した！？佐々木七段が提案した「苗字対抗戦」構想に、視聴者