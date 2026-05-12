花嫁アプリ「PLACOLE＆DRESSY」がこのほど、20代・30代の女性ユーザー210人に対して「理想の義母になって欲しい芸能人」に関する調査を実施。その結果を発表した。 【調査結果】お義母さんと仲がいいのは貴重かも 同アプリの調査では、アプリユーザーの花嫁に「義理のお母さんと仲が良いかどうか」のアンケートを実施。半数以上の75.2%の花嫁が義母と良好の関係を築けているということがわか