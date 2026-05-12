大阪・ミナミのホテルで女性を殺害し、マイナンバーカードなどを奪ったとして男が逮捕された事件で女性の財布から紙幣やクレジットカードが抜き取られた疑いがあることがわかりました。 三重県四日市市のアルバイト、森雄靖容疑者（29）は5月8日の夜、大阪市中央区難波にあるホテルの一室で、23歳の知人とみられる女性を殺害しマイナンバーカードなどを奪った強盗殺人の疑いがもたれています。