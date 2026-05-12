吉田優利が自身のインスタグラムを更新。英語で「西海岸の思い出サンフランシスコ、ラスベガス」と記すと、オフタイムに撮影した写真20枚を一挙に投稿した。【動画】ネオン輝く夜の街でクルリ！ ラスベガスを楽しむ吉田優利（全20枚）ラスベガスでは豪華カジノや有名ホテルが密集するストリップ地区で撮った写真に集中。噴水ショーでも有名な最高級リゾートホテルのベラージオを背景にした写真をはじめ、エッフェル塔のレプリカ